НАШ - Шоу Андрея Пальчевского (14 Апреля 2021)
Опубликовано: 14 Апреля 2021
Марафон. Реакция США, Франции и РФ на ситуацию с Донбассом. Декоммунизация. Вакцинация. Москаль
Важливе. Стягивание войск РФ. НАТО и Украина. Встреча Кулебы с госсекретарем США. Куликов. Раимов
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Андрій Пальчевський в ефірі телеканалу НАШ:
- Розмова Байдена з Путіним
- Як два братні народи в минулому, докотилися до такого?
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