О войне на Донбассе: говорить в Киеве не с кем, да и не о чем. Николай Стариков

Украина может начать боевые действия против Крыма, организовав при поддержке США провокации с гибелью своих военнослужащих, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Во время совещания в Севастополе он также заявил, что спецслужбы Украины и экстремисты пытаются устроить в Крыму диверсии и теракты.

По словам господина Патрушева, Киев, поддерживаемый Вашингтоном, все чаще озвучивает планы «установить контроль над территорией Крыма силовым путем». Он заявил, что новая стратегия военной безопасности Украины «прямо определяет Российскую Федерацию как военного врага».

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