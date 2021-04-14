Соловьёв LIVE - Евгений Сатановский: монолог. Премьера (14 Апреля 2021)
Опубликовано: 14 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Байден и перегрузка. Шо це було - зрада чи перемога? Вести с фронтов Донбасса. Поле Куликова
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Как вы познакомились с Владимиром Соловьевым?
Сказанное вами в эфире имеет последствия?
Каким вы были ребенком?
Когда начали работать?
Расскажи про своего отца
Как пришли в бизнес?
Расскажите про работу с еврейской общиной
У вас большая библиотека?
Хотели когда-нибудь уехать в Израиль?
Что раздражает в людях?
Чего вы боитесь?
О чем сожалеете?
Какой вы вне эфира?
Расскажите о своей семье.
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