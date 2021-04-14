Как вы познакомились с Владимиром Соловьевым?

Сказанное вами в эфире имеет последствия?

Каким вы были ребенком?

Когда начали работать?

Расскажи про своего отца

Как пришли в бизнес?

Расскажите про работу с еврейской общиной

У вас большая библиотека?

Хотели когда-нибудь уехать в Израиль?

Что раздражает в людях?

Чего вы боитесь?

О чем сожалеете?

Какой вы вне эфира?

Расскажите о своей семье.

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