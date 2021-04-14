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Соловьёв LIVE. Евгений Сатановский: монолог. Премьера 14.04.2021

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Соловьёв LIVE 14.04.2021. Евгений Сатановский: монолог. Премьера
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Соловьёв LIVE - Евгений Сатановский: монолог. Премьера (14 Апреля 2021)

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Опубликовано: 14 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Как вы познакомились с Владимиром Соловьевым? 
Сказанное вами в эфире имеет последствия? 
Каким вы были ребенком? 
Когда начали работать? 
Расскажи про своего отца 
Как пришли в бизнес? 
Расскажите про работу с еврейской общиной 
У вас большая библиотека? 
Хотели когда-нибудь уехать в Израиль? 
Что раздражает в людях? 
Чего вы боитесь? 
О чем сожалеете? 
Какой вы вне эфира? 
Расскажите о своей семье.

 

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