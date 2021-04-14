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Время в 21:00 14.04.2021

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Время в 21:00 14.04.2021
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Время в 21:00 (14 Апреля 2021)

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Опубликовано: 14 Апреля 2021

Смотрите в этом выпуске: президент привился вторым компонентом вакцины от коронавируса; Сербия стала первым европейским государством, где начали выпускать наш препарат от коронавируса; всем россиянам, которые возвращаются из-за границы любым видом транспорта, нужно будет сдать тест на коронавирус; в России с приходом теплых дней начался сезон природных пожаров; президент принял участие в заседании попечительского совета РГО; американского посла Джона Салливана пригласили к помощнику президента России Юрию Ушакову;

 

Михаил Мишустин находится с рабочей поездкой в Дагестане; стартовало международное, направление конкурса «Лидеры России»; ровно через месяц в Москве стартует Чеховский фестиваль; уже завтра в японской Осаке стартует командный чемпионат мира по фигурному катанию.

 

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