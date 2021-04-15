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Утренний разворот. Майерс и Нарышкин. Дмитрий Орешкин 15.04.2021

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Утренний разворот 15.04.2021. Майерс и Нарышкин. Дмитрий Орешкин
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Утренний разворот - Майерс и Нарышкин. Дмитрий Орешкин (15 Апреля 2021)

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Утренний разворот
Утренний разворот
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Опубликовано: 15 Апреля 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

Маша Майерс и Алексей Нарышкин начинают день вместе с вами!

 

Спикеры и гости эфира:


- Ася Рак, экономический обозреватель

- Живой гвоздь - Дмитрий Борисович Орешкин, политолог

 

 

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