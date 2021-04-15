Маша Майерс и Алексей Нарышкин начинают день вместе с вами!

Спикеры и гости эфира:



- Ася Рак, экономический обозреватель

- Живой гвоздь - Дмитрий Борисович Орешкин, политолог

Смотрите онлайн Утренний разворот Майерс и Нарышкин. Дмитрий Орешкин (15 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.