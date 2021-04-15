Утренний разворот - Майерс и Нарышкин. Дмитрий Орешкин (15 Апреля 2021)
Опубликовано: 15 Апреля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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Маша Майерс и Алексей Нарышкин начинают день вместе с вами!
Спикеры и гости эфира:
- Ася Рак, экономический обозреватель
- Живой гвоздь - Дмитрий Борисович Орешкин, политолог
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