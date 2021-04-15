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Дождь. «Зеленский под плотной опекой Запада». Сможет ли звонок Байдена снизить напряжение на Донбассе 15.04.2021

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Телеканал Дождь 15.04.2021. «Зеленский под плотной опекой Запада». Сможет ли звонок Байдена снизить напряжение на Донбассе
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Телеканал Дождь - «Зеленский под плотной опекой Запада». Сможет ли звонок Байдена снизить напряжение на Донбассе (15 Апреля 2021)

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Опубликовано: 15 Апреля 2021

НАТО несет прямую ответственность за ухудшение ситуации в Донбассе, — заявил сегодня замглавы МИД Александр Грушко. А Министр обороны Украины сказал, что российские войска могут атаковать Украину из Крыма, чтобы обеспечить водоснабжение полуострова.

 

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