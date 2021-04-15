Николай Стариков - Сергей Михеев о видео Николая Старикова и обвинениях Евгения Федорова (15 Апреля 2021)
Опубликовано: 15 Апреля 2021
Ведущие: Николай Стариков
Еще
Некоторое время назад я записал ролик, в котором дал свою оценку беспрецендентно грязной очерняющей кампании, развязанной депутатом Госдумы от фракции «Единая Россия» Евгением Фёдоровым в адрес Захара Прилепина и Сергея Михеева.
Прошло несколько дней, и Сергей Михеев тоже посчитал важным для себя высказаться по этой теме.
Предлагаю вашему вниманию комментарий, записанный моим уважаемым коллегой.
Смотрите онлайн Николай Стариков Сергей Михеев о видео Николая Старикова и обвинениях Евгения Федорова (15 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.