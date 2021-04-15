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Николай Стариков. Сергей Михеев о видео Николая Старикова и обвинениях Евгения Федорова 15.04.2021

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Николай Стариков 15.04.2021. Сергей Михеев о видео Николая Старикова и обвинениях Евгения Федорова
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Николай Стариков - Сергей Михеев о видео Николая Старикова и обвинениях Евгения Федорова (15 Апреля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 15 Апреля 2021

Ведущие: Николай Стариков

Некоторое время назад я записал ролик, в котором дал свою оценку беспрецендентно грязной очерняющей кампании, развязанной депутатом Госдумы от фракции «Единая Россия» Евгением Фёдоровым в адрес Захара Прилепина и Сергея Михеева. 

 

Прошло несколько дней, и Сергей Михеев тоже посчитал важным для себя высказаться по этой теме. 

Предлагаю вашему вниманию комментарий, записанный моим уважаемым коллегой.

 

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