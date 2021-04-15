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Некоторое время назад я записал ролик, в котором дал свою оценку беспрецендентно грязной очерняющей кампании, развязанной депутатом Госдумы от фракции «Единая Россия» Евгением Фёдоровым в адрес Захара Прилепина и Сергея Михеева.

Прошло несколько дней, и Сергей Михеев тоже посчитал важным для себя высказаться по этой теме.

Предлагаю вашему вниманию комментарий, записанный моим уважаемым коллегой.

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