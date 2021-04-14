Открытый эфир. Солдаты НАТО на Украине и противостояние Вашингтона с Пекином 07.04.2021

Открытый эфир. Кто создает нацистов на Украине и будет ли война в Донбассе 08.04.2021

- Patriot из США для «настоящих патриотов» Украины: зачем Незалежной срочно понадобились американские ЗРК в Донбассе? Сколько танков, зенитных систем и крупнокалиберных орудий ВСУ пригнали к границам ДНР и ЛНР?

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