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Открытый эфир. Patriot из США для «настоящих патриотов» Украины 14.04.2021

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Открытый эфир 14.04.2021. Patriot из США для «настоящих патриотов» Украины
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Открытый эфир - Patriot из США для «настоящих патриотов» Украины (14 Апреля 2021)

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Опубликовано: 15 Апреля 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Patriot из США для «настоящих патриотов» Украины: зачем Незалежной срочно понадобились американские ЗРК в Донбассе? Сколько танков, зенитных систем и крупнокалиберных орудий ВСУ пригнали к границам ДНР и ЛНР?

 

- По щиколотку в грязи требовал от Байдена оружия, денег и НАТО: что Владимир Зеленский делал на линии разграничения? Сколько дублей бегал перед камерой американских репортеров?

 

- Взорвать Донбасс за газ: в США выбрали нового куратора по нападкам на «Северный поток - 2»? Кто такой Амос Хохштайн, и как он связан с Байденом и его коррупционными схемами на Украине?

 

- Секс, наркотики, рок и сынок: экспертиза показала, все файлы в ноутбуке Хантера Байдена - подлинные. Ждет ли его отца - президента США - судебный иск?

 

- BLM возвращается, снова в Миннеаполисе: как так вышло, что новая волна погромов опять пошла по миру из города, где погиб Джордж Флойд?

 

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