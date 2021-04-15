Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. Учения НАТО - ЭТО ДРУГОЕ 15.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 15.04.2021. Учения НАТО - ЭТО ДРУГОЕ
15.04.2021 14.04.2021 14.04.2021 14.04.2021 14.04.2021 13.04.2021 13.04.2021 13.04.2021 13.04.2021 13.04.2021
Еще

Политическая Россия - Учения НАТО - ЭТО ДРУГОЕ (15 Апреля 2021)

10 просмотров
1
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 15 Апреля 2021

Противником, а не партнёром России без обиняков назвал США на днях заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. И для такого заявления есть все основания – ведь прямо сейчас у наших границ ошивается более чем 28-тысячнная группировка войск НАТО во главе с американцами. А чтобы «забыть» о манёврах Североатлантического альянса, Госдеп наелся Этодругина и пытается указывать России, как ей перемещать войска по собственной территории.

 

Смотрите онлайн Политическая Россия Учения НАТО - ЭТО ДРУГОЕ (15 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу