О войне на Донбассе: говорить в Киеве не с кем, да и не о чем. Николай Стариков

Противником, а не партнёром России без обиняков назвал США на днях заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. И для такого заявления есть все основания – ведь прямо сейчас у наших границ ошивается более чем 28-тысячнная группировка войск НАТО во главе с американцами. А чтобы «забыть» о манёврах Североатлантического альянса, Госдеп наелся Этодругина и пытается указывать России, как ей перемещать войска по собственной территории.

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