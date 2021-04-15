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Соловьёв LIVE. Свержение власти в КПРФ. Зюганов прокомментировал ЗАГОВОР против себя 15.04.2021

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Соловьёв LIVE 15.04.2021. Свержение власти в КПРФ. Зюганов прокомментировал ЗАГОВОР против себя
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Соловьёв LIVE - Свержение власти в КПРФ. Зюганов прокомментировал ЗАГОВОР против себя (15 Апреля 2021)

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Опубликовано: 15 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Член партии КПРФ Валерий Рашкин и экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко в 2017 обсуждали возможности по свержению партийного руководства. С таким утверждением выступают СМИ, публикуя запись, на которой, как утверждается, запечатлена беседа Рашкина и Левченко.

 

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