Соловьёв LIVE - Свержение власти в КПРФ. Зюганов прокомментировал ЗАГОВОР против себя (15 Апреля 2021)
Опубликовано: 15 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Байден и перегрузка. Шо це було - зрада чи перемога? Вести с фронтов Донбасса. Поле Куликова
Еще
Член партии КПРФ Валерий Рашкин и экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко в 2017 обсуждали возможности по свержению партийного руководства. С таким утверждением выступают СМИ, публикуя запись, на которой, как утверждается, запечатлена беседа Рашкина и Левченко.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Свержение власти в КПРФ. Зюганов прокомментировал ЗАГОВОР против себя (15 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.