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Член партии КПРФ Валерий Рашкин и экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко в 2017 обсуждали возможности по свержению партийного руководства. С таким утверждением выступают СМИ, публикуя запись, на которой, как утверждается, запечатлена беседа Рашкина и Левченко.

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