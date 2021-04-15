На ваших экранах — Антон Пикули и новый выпуск «Утренней Родины». Сегодня в программе: Россия прекратила авиасообщение с Турцией и Танзанией, «преступник в рясе» просит спасти Алексея Навального, а Соловьев одобряет ядерную войну.

Смотрите онлайн Алексей Навальный LIVE Ядерный взрыв Соловьева. «СПАС» оскорбил священника. «Утренняя Родина» с Антоном Пикули (15 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.