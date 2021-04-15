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Соловьёв LIVE. Тревожная новость с фронта: в Донбасс прибыла военная техника и солдаты НАТО 15.04.2021

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Соловьёв LIVE 15.04.2021. Тревожная новость с фронта: в Донбасс прибыла военная техника и солдаты НАТО
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Соловьёв LIVE - Тревожная новость с фронта: в Донбасс прибыла военная техника и солдаты НАТО (15 Апреля 2021)

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Опубликовано: 15 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

В ДНР погиб мирный житель в результате обстрела со стороны ВСУ. Что происходит в республике? Гость – военный корреспондент, автор проекта WarGonzo Семён Пегов.

 

Тревожная весть пришла с фронта Светлодарской дуги (линия обороны на стыке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик), где по информации из ряда источников, разместилось крупное подразделение военных из Польши. Именно Светлодарская дуга может стать местом удара украинской армии в стык ДНР и ЛНР.

 

По одному из сценариев ВСУ попробуют продвинуться вперед к Дебальцево, после чего на Россию будет оказано мощное международное давление, чтобы она не позволила армиям Республик контратаковать и содействовала возобновлению режима прекращения огня.

 

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