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В ДНР погиб мирный житель в результате обстрела со стороны ВСУ. Что происходит в республике? Гость – военный корреспондент, автор проекта WarGonzo Семён Пегов.

Тревожная весть пришла с фронта Светлодарской дуги (линия обороны на стыке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик), где по информации из ряда источников, разместилось крупное подразделение военных из Польши. Именно Светлодарская дуга может стать местом удара украинской армии в стык ДНР и ЛНР.

По одному из сценариев ВСУ попробуют продвинуться вперед к Дебальцево, после чего на Россию будет оказано мощное международное давление, чтобы она не позволила армиям Республик контратаковать и содействовала возобновлению режима прекращения огня.

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