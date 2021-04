Мировой судья участка №276 на заседании в Перовском районном суде Москвы назначил юристке ФБК (признан в России «иностранным агентом») Любови Соболь год исправительных работ условно по делу о проникновении в квартиру предполагаемого отравителя Алексея Навального.

Новые санкции США, которые планирует ввести администрация Джо Байдена из-за кибератак, коснутся суверенного долга России. Об этом сообщают The New York Times и Reuters со ссылкой на источники. О санкциях могут объявить уже 15 апреля. The Wall Street Journal уточняет, что власти США собираются расширить ограничения для американцев на проведения операций с российским госдолгом. В частности, американские учреждения не смогут покупать гособлигации непосредственно у Центробанка, Минфина и Фонда национального благосостояния после 14 июня.



Российские туристы за границей получили уведомления об отмене рейсов в Москву с пересадкой в Стамбуле. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на рассказы нескольких туристов.

