Важливе. Российский полевой госпиталь на границе. Реакция РФ на НАТО. Пискун

В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:

— Ковід. Вакцинація. Локдаун

— Засідання РНБО щодо загострення на Донбасі

— Зеленський зустрінеться з Макроном, Меркель

— Зустріч Байдена і Путіна

— Зникнення судді Чауса

Гості студії:

I ЧАСТИНА

— Геннадій Балашов, лiдер Лібертаріанської партії 5.10

— Дмитро Фіщенко, політтехнолог

— Микола Скорик, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"

— Святослав Протас, керівник Державної санітарно-епідеміологічної служби України (2014-2016рр)

II ЧАСТИНА

— Олена Сотник, народний депутат України VIII скл.

— Віталій Журавський, доктор юридичних наук, професор, академік (екс-нардеп (III, VI та VII скл.)).

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Встречи Зеленского и Меркель с Макроном VS Байден и Путин. Эскалация. Балашов (15 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.