НАШ - Марафон. Встречи Зеленского и Меркель с Макроном VS Байден и Путин. Эскалация. Балашов (15 Апреля 2021)
Опубликовано: 15 Апреля 2021
Марафон. Реакция США, Франции и РФ на ситуацию с Донбассом. Декоммунизация. Вакцинация. Москаль
Важливе. Стягивание войск РФ. НАТО и Украина. Встреча Кулебы с госсекретарем США. Куликов. Раимов
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В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.
Обговорювані теми:
— Ковід. Вакцинація. Локдаун
— Засідання РНБО щодо загострення на Донбасі
— Зеленський зустрінеться з Макроном, Меркель
— Зустріч Байдена і Путіна
— Зникнення судді Чауса
Гості студії:
I ЧАСТИНА
— Геннадій Балашов, лiдер Лібертаріанської партії 5.10
— Дмитро Фіщенко, політтехнолог
— Микола Скорик, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
— Святослав Протас, керівник Державної санітарно-епідеміологічної служби України (2014-2016рр)
II ЧАСТИНА
— Олена Сотник, народний депутат України VIII скл.
— Віталій Журавський, доктор юридичних наук, професор, академік (екс-нардеп (III, VI та VII скл.)).
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