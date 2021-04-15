Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

НАШ. Марафон. Встречи Зеленского и Меркель с Макроном VS Байден и Путин. Эскалация. Балашов 15.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. НАШ
НАШ 15.04.2021. Марафон. Встречи Зеленского и Меркель с Макроном VS Байден и Путин. Эскалация. Балашов
15.04.2021 14.04.2021 14.04.2021 13.04.2021 13.04.2021 13.04.2021 12.04.2021 12.04.2021 12.04.2021 10.04.2021
Еще

НАШ - Марафон. Встречи Зеленского и Меркель с Макроном VS Байден и Путин. Эскалация. Балашов (15 Апреля 2021)

17 просмотров
1
0
Поделиться
НАШ
НАШ
Подписаться

Опубликовано: 15 Апреля 2021

В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:
— Ковід. Вакцинація. Локдаун
— Засідання РНБО щодо загострення на Донбасі
— Зеленський зустрінеться з Макроном, Меркель
— Зустріч Байдена і Путіна
— Зникнення судді Чауса

 

Гості студії:
I ЧАСТИНА
— Геннадій Балашов, лiдер Лібертаріанської партії 5.10   
— Дмитро Фіщенко, політтехнолог 
— Микола Скорик, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"  
— Святослав Протас, керівник Державної санітарно-епідеміологічної служби України (2014-2016рр)   

 

II ЧАСТИНА
— Олена Сотник, народний депутат України VIII скл.
— Віталій Журавський, доктор юридичних наук, професор, академік (екс-нардеп  (III, VI  та VII скл.)).

 

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Встречи Зеленского и Меркель с Макроном VS Байден и Путин. Эскалация. Балашов (15 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу