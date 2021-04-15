СРОЧНО: Белый дом ввел санкции против России.



США высылают 10 российских дипломатов из дипмиссии в Вашингтоне, вводят санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с российским вмешательством в выборы США. Также США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином России. США ввели санкции против 5 физических лиц и 3 компаний по Крыму, против 16 россиян и 16 юрлиц "за вмешательство в выборы". США ввели санкции против глав управлений ФСБ и СК по Крыму.

Прямо сейчас - брифинг официального представителя МИД Марии Захаровой.

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