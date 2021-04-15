Место встречи - Игра на выбывание (15 Апреля 2021)
Опубликовано: 15 Апреля 2021
Ведущие: Андрей Норкин
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Почему встреча Путина и Байдена имеет все шансы не состояться? Как Штаты подталкивают Украину к диверсионной войне в Крыму? Стоит ли России бояться отключения от западных платежных систем? Трактовки, предположения, домыслы, СМИ продолжают обсуждать разговор президентов США и РФ. И хоть глобальных решений никаких не последовало, сам факт контакта лидеров мощных держав уже заставляет заинтересоваться и начать строить догадки.
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