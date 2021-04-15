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Место встречи. Игра на выбывание 15.04.2021

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Место встречи 15.04.2021. Игра на выбывание
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Место встречи - Игра на выбывание (15 Апреля 2021)

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Место встречи
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Опубликовано: 15 Апреля 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Почему встреча Путина и Байдена имеет все шансы не состояться? Как Штаты подталкивают Украину к диверсионной войне в Крыму? Стоит ли России бояться отключения от западных платежных систем? Трактовки, предположения, домыслы, СМИ продолжают обсуждать разговор президентов США и РФ. И хоть глобальных решений никаких не последовало, сам факт контакта лидеров мощных держав уже заставляет заинтересоваться и начать строить догадки.

 

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