Почему встреча Путина и Байдена имеет все шансы не состояться? Как Штаты подталкивают Украину к диверсионной войне в Крыму? Стоит ли России бояться отключения от западных платежных систем? Трактовки, предположения, домыслы, СМИ продолжают обсуждать разговор президентов США и РФ. И хоть глобальных решений никаких не последовало, сам факт контакта лидеров мощных держав уже заставляет заинтересоваться и начать строить догадки.

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