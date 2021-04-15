Какой главный ответ российской пропаганды на наши расследования про Путина? У Путина нет и не может быть дворцов и миллиардов, потому что роскошь его не интересует. Он аскет. Ест самую простую еду, ходит в одинаковых рубашках, вместо дорого отдыха любит бродить с посохом по лесам и думать о России.

Но это ложь. Путин обожает роскошь. Он живет ради нее. Просто очень тщательно это скрывает.

И мы вам все покажем.

И для этого мы с вами отправимся… в официальную резиденцию Владимира Путина на Валдай. Да, на его государственную дачу. Чтобы на этот раз ни у кого не было сомнений, кому это все принадлежит.

Это видео должен был бы записывать Алексей Навальный, но он, будучи невиновным, находится в тюрьме. Только от нас зависит, когда Алексей будет освобожден.

Смотрите онлайн Алексей Навальный LIVE Тайна валдайской дачи Путина (15 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.