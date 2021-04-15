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Навальный LIVE. Тайна валдайской дачи Путина 15.04.2021

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Алексей Навальный LIVE 15.04.2021. Тайна валдайской дачи Путина
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Алексей Навальный LIVE - Тайна валдайской дачи Путина (15 Апреля 2021)

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Опубликовано: 15 Апреля 2021

Ведущие: Алексей Навальный

Какой главный ответ российской пропаганды на наши расследования про Путина? У Путина нет и не может быть дворцов и миллиардов, потому что роскошь его не интересует. Он аскет. Ест самую простую еду, ходит в одинаковых рубашках, вместо дорого отдыха любит бродить с посохом по лесам и думать о России.

 

Но это ложь. Путин обожает роскошь. Он живет ради нее. Просто очень тщательно это скрывает.
И мы вам все покажем.

 

И для этого мы с вами отправимся… в официальную резиденцию Владимира Путина на Валдай. Да, на его государственную дачу. Чтобы на этот раз ни у кого не было сомнений, кому это все принадлежит.

 

Это видео должен был бы записывать Алексей Навальный, но он, будучи невиновным, находится в тюрьме. Только от нас зависит, когда Алексей будет освобожден.

 

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