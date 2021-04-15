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Политическая Россия. Вилка для Байдена. Когда с ним встретится Путин? Геворг Мирзаян 15.04.2021

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Политическая Россия 15.04.2021. Вилка для Байдена. Когда с ним встретится Путин? Геворг Мирзаян
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Политическая Россия - Вилка для Байдена. Когда с ним встретится Путин? Геворг Мирзаян (15 Апреля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 15 Апреля 2021

На связи с PolitRussia Геворг Мирзаян, доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

 

- О санкциях как инструменте давления
- Почему Байден позвонил Путину именно сейчас?
- Где и когда пройдёт встреча Путина и Байдена?
- Почему Украина продолжает саморазрушительную политику?

 

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