Телеканал Дождь - «Это сильные и серьезные санкции»: как новые ограничения США ударят по российской экономике (15 Апреля 2021)
Опубликовано: 15 Апреля 2021
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Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России из-за «вредоносной внешней деятельности». Ограничительные меры вводятся против суверенного долга России, а также 32 российских физических лиц и организаций, включая Positive Technologies — одну из самых дорогих компаний рунета.
Обсудили решение Байдена и его влияние на российскую экономику с директором Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорем Николаевым.
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