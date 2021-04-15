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США ввели санкции против России. Приговор Соболь. Россияне не могут вернуться из Турции

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России из-за «вредоносной внешней деятельности». Ограничительные меры вводятся против суверенного долга России, а также 32 российских физических лиц и организаций, включая Positive Technologies — одну из самых дорогих компаний рунета.



Обсудили решение Байдена и его влияние на российскую экономику с директором Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорем Николаевым.

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