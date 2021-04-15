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Большая игра 15.04.2021

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Большая игра 15.04.2021
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Большая игра (15 Апреля 2021)

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Большая игра
Большая игра
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Опубликовано: 15 Апреля 2021

Ведущие: Марина Ким, Дмитрий Саймс, Вячеслав Никонов

Шизофрения, это когда в одной голове одновременно появляются две прямо противоположные мысли. Вашингтон переживает острый приступ стратегической шизофрении. Два противоположных курса в течении суток. Взвинтив до белого каления истерию по поводу наращивания Российских войск на границах Украины, Байден звонит Путину и предлагает встретиться и обсудить весь спектр острых проблем.

 

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