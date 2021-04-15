Шизофрения, это когда в одной голове одновременно появляются две прямо противоположные мысли. Вашингтон переживает острый приступ стратегической шизофрении. Два противоположных курса в течении суток. Взвинтив до белого каления истерию по поводу наращивания Российских войск на границах Украины, Байден звонит Путину и предлагает встретиться и обсудить весь спектр острых проблем.

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