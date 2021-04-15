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Шафран. Если завтра война: дойдём до Киева или до Вашингтона 15.04.2021

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Шафран 15.04.2021. Если завтра война: дойдём до Киева или до Вашингтона
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Шафран - Если завтра война: дойдём до Киева или до Вашингтона (15 Апреля 2021)

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Опубликовано: 15 Апреля 2021

Ведущие: Анна Шафран

Самое серьёзное с 2014 года обострение между Россией и Украиной. Наши войска на границе, НАТО обещает помощь и поддержку Киеву. Можно ли ещё договориться или момент упущен, и ситуацию придётся решать силой? И если договариваться, то с кем?

 

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