Самое серьёзное с 2014 года обострение между Россией и Украиной. Наши войска на границе, НАТО обещает помощь и поддержку Киеву. Можно ли ещё договориться или момент упущен, и ситуацию придётся решать силой? И если договариваться, то с кем?

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