Порой даже взрослые, кажущиеся образованными люди иной раз возьмут и скажут: да что там ваш Ермак — он просто бандит был. Кому выгодно называть русского первопроходца, знатного воина и военачальника Ермака — оккупантом и колонизатором? Почему именно сейчас иные говорящие головы начинают рассусоливать все эти благоглупости про то, что Ермак, как они любят это называть, «фигура неоднозначная»? Как так произошло, что нельзя установить в Тобольске поклонный крест Ермаку, а его имя выпало из списка голосования для названия местного аэропорта?

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