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Уроки русского. Ермак — не оккупант 15.04.2021

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Уроки русского с Захаром Прилепиным 15.04.2021. Ермак — не оккупант
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Уроки русского с Захаром Прилепиным - Ермак — не оккупант (15 Апреля 2021)

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Уроки русского
Уроки русского
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Опубликовано: 15 Апреля 2021

Ведущие: Захар Прилепин

Порой даже взрослые, кажущиеся образованными люди иной раз возьмут и скажут: да что там ваш Ермак — он просто бандит был. Кому выгодно называть русского первопроходца, знатного воина и военачальника Ермака — оккупантом и колонизатором? Почему именно сейчас иные говорящие головы начинают рассусоливать все эти благоглупости про то, что Ермак, как они любят это называть, «фигура неоднозначная»? Как так произошло, что нельзя установить в Тобольске поклонный крест Ермаку, а его имя выпало из списка голосования для названия местного аэропорта?

 

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