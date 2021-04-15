Важливе. Российский полевой госпиталь на границе. Реакция РФ на НАТО. Пискун

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:

– Кухта Павло, перший заступник міністра розвитку економіки (2019-2020) (керівник з політичних питань Київської школи економіки)

– Бурміч Анатолій, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"

– Урбанський Анатолій, народний депутат України, "За майбутнє"

– Біркадзе Георгій, експерт із економічних і політичних питань

– Лукаш Олена, заслужений юрист України

– Карасьов Вадим

Обговорювані теми:

– Донбас. Посол України в Німеччині закликав Захід надати Україні сучасне озброєння і негайно прийняти в НАТО. Питання повернення ядерного статусу

– Путін-Байден. Телефонна розмова та пропозиція зустрічі "найближчими тижнями". Позиція Туреччини

– Вакцинація.

Смотрите онлайн НАШ Важливе. Санкции США против России. НАТО или ядерный статус? Вакцинация. Лукаш. Карасев (15 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.