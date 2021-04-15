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НАШ. Важливе. Санкции США против России. НАТО или ядерный статус? Вакцинация. Лукаш. Карасев 15.04.2021

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НАШ 15.04.2021. Важливе. Санкции США против России. НАТО или ядерный статус? Вакцинация. Лукаш. Карасев
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НАШ - Важливе. Санкции США против России. НАТО или ядерный статус? Вакцинация. Лукаш. Карасев (15 Апреля 2021)

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Опубликовано: 15 Апреля 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:
– Кухта Павло, перший заступник міністра розвитку економіки (2019-2020) (керівник з політичних питань Київської школи економіки)
– Бурміч Анатолій, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
– Урбанський Анатолій, народний депутат України, "За майбутнє"
– Біркадзе Георгій, експерт із економічних і політичних питань
– Лукаш Олена, заслужений юрист України
– Карасьов Вадим

 

Обговорювані теми:
– Донбас. Посол України в Німеччині закликав Захід надати Україні сучасне озброєння і негайно прийняти в НАТО. Питання повернення ядерного статусу
– Путін-Байден. Телефонна розмова та пропозиція зустрічі "найближчими тижнями". Позиція Туреччини
– Вакцинація.

 

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