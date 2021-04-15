Украинский формат. Обострение на Донбассе. Разговор Путина и Байдена

Гость первой части: экс-нардеп Надежда Савченко.

Гость второй части: экономический эксперт Юрий Атаманюк.

Гости студии: политические эксперты Владимир Кацман и Михаил Чаплыга, нардеп от ОПЗЖ Юрий Павленко, политолог Александр Лазарев, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, эксперт по вопросам жилищно-коммунальных услуг Алина Логозяк, нардеп Анна Скороход, экс-нардеп Борислав Розенблат.

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