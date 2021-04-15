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Перший Незалежний. Ток-шоу "Голос народа" 15.04.2021

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Перший Незалежний 15.04.2021. Ток-шоу "Голос народа"
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Перший Незалежний - Ток-шоу "Голос народа" (15 Апреля 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 15 Апреля 2021

Гость первой части: экс-нардеп Надежда Савченко.
Гость второй части: экономический эксперт Юрий Атаманюк.
Гости студии: политические эксперты Владимир Кацман и Михаил Чаплыга, нардеп от ОПЗЖ Юрий Павленко, политолог Александр Лазарев, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, эксперт по вопросам жилищно-коммунальных услуг Алина Логозяк, нардеп Анна Скороход, экс-нардеп Борислав Розенблат.

 

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