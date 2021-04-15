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Россия вызвала посла США Джона Салливана в МИД после введения новых санкций, об этом заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Разговор для американской стороны будет тяжелым», — добавила она.

По ее словам, новые санкции США получат со стороны России «решительный отпор». «Ответ на санкции будет неотвратимым», — заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Она также отметила, что ответственность за деградацию двухсторонних отношений «целиком лежит на Вашингтоне». По словам Захаровой, американской стороне «придется осознать, что им придется за это расплачиваться».

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