Видео - Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой (15 Апреля 2021)
Опубликовано: 15 Апреля 2021
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Прямая трансляция. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова проводит традиционный брифинг по актуальным вопросам внешней политики.
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