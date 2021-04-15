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Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой 15.04.2021

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Видео 15.04.2021. Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
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Видео - Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой (15 Апреля 2021)

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Опубликовано: 15 Апреля 2021

Прямая трансляция. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова проводит традиционный брифинг по актуальным вопросам внешней политики.

 

Смотрите онлайн Видео Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой (15 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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