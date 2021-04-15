Царьград. Главное. Вскрылась ложь по «острой необходимости» в мигрантах: чем они заняты в России 14.04.2021

Президент Байден сегодня подписал указ о введении новых санкций против России. В частности, введен запрет на покупку новых проспектов российских гособлигации на первичном рынке, выпущенные ЦБ, ФНБ, Минфином России после 14 июня этого года.

Курс рубля сегодня упал в начале торгов, когда появились сообщения о возможных ограничениях (доллар и евро в моменте дорожали более чем на 1,5 рубля). Однако позже, когда был опубликован сам указ президента США, российская национальная валюта стала отыгрывать потери. Что дальше? Какими будут последствия?

Смотрите онлайн Царьград. Главное США ввели новые санкции против России: к чему они приведут (15 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.