Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Царьград. Главное. США ввели новые санкции против России: к чему они приведут 15.04.2021

  1. Главная
  2. Царьград
  3. Царьград. Главное
Царьград. Главное 15.04.2021. США ввели новые санкции против России: к чему они приведут
15.04.2021 14.04.2021 13.04.2021 12.04.2021 09.04.2021 08.04.2021 07.04.2021 06.04.2021 05.04.2021 02.04.2021
Еще

Царьград. Главное - США ввели новые санкции против России: к чему они приведут (15 Апреля 2021)

22 просмотров
1
0
Поделиться
Царьград. Главное
Царьград. Главное
Подписаться

Опубликовано: 15 Апреля 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Президент Байден сегодня подписал указ о введении новых санкций против России. В частности, введен запрет на покупку новых проспектов российских гособлигации на первичном рынке, выпущенные ЦБ, ФНБ, Минфином России после 14 июня этого года.

 

Курс рубля сегодня упал в начале торгов, когда появились сообщения о возможных ограничениях (доллар и евро в моменте дорожали более чем на 1,5 рубля). Однако позже, когда был опубликован сам указ президента США, российская национальная валюта стала отыгрывать потери. Что дальше? Какими будут последствия?

 

Смотрите онлайн Царьград. Главное США ввели новые санкции против России: к чему они приведут (15 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу