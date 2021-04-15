В этом выпуске:

- Штаты планируют выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка;

- ВЭБ.рф проторговался пенсионными накоплениями граждан;

- Росстат зафиксировал снижение уровня бедности – аж на 2 десятых процента;

- Коллекторы рассказали, что научились по голосу распознавать, вернёт должник деньги или нет;

- В Хакасии очередная авария на золотом прииске;

- Власти крымской Алушты снова сокращают подачу воды населению;

- Во Всеволожске Ленинградской области врачи и местные жители вышли на акцию протеста против оптимизации местной больницы;

- Космонавтам пообещали поднять зарплаты;

- Армия Мьянмы открыла огонь по врачам, протестующим против военного переворота;

- В Риме на акцию протеста вышло около тысячи сотрудников Alitalia.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Байден шарахнул. Космонавты получат. Скорая медицинская лошадь. Галопом по Европам (15 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.