Константин Сёмин - Байден шарахнул. Космонавты получат. Скорая медицинская лошадь. Галопом по Европам (15 Апреля 2021)
Опубликовано: 15 Апреля 2021
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В этом выпуске:
- Штаты планируют выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка;
- ВЭБ.рф проторговался пенсионными накоплениями граждан;
- Росстат зафиксировал снижение уровня бедности – аж на 2 десятых процента;
- Коллекторы рассказали, что научились по голосу распознавать, вернёт должник деньги или нет;
- В Хакасии очередная авария на золотом прииске;
- Власти крымской Алушты снова сокращают подачу воды населению;
- Во Всеволожске Ленинградской области врачи и местные жители вышли на акцию протеста против оптимизации местной больницы;
- Космонавтам пообещали поднять зарплаты;
- Армия Мьянмы открыла огонь по врачам, протестующим против военного переворота;
- В Риме на акцию протеста вышло около тысячи сотрудников Alitalia.
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