Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Константин Сёмин. Байден шарахнул. Космонавты получат. Скорая медицинская лошадь. Галопом по Европам 15.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Константин Сёмин
Константин Сёмин 15.04.2021. Байден шарахнул. Космонавты получат. Скорая медицинская лошадь. Галопом по Европам
15.04.2021 15.04.2021 14.04.2021 13.04.2021 13.04.2021 12.04.2021 12.04.2021 11.04.2021 09.04.2021 08.04.2021
Еще

Константин Сёмин - Байден шарахнул. Космонавты получат. Скорая медицинская лошадь. Галопом по Европам (15 Апреля 2021)

7 просмотров
1
0
Поделиться
Константин Сёмин
Константин Сёмин
Подписаться

Опубликовано: 15 Апреля 2021

В этом выпуске:
- Штаты планируют выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка;
- ВЭБ.рф проторговался пенсионными накоплениями граждан;
- Росстат зафиксировал снижение уровня бедности – аж на 2 десятых процента;
- Коллекторы рассказали, что научились по голосу распознавать, вернёт должник деньги или нет;
- В Хакасии очередная авария на золотом прииске;
- Власти крымской Алушты снова сокращают подачу воды населению;
- Во Всеволожске Ленинградской области врачи и местные жители вышли на акцию протеста против оптимизации местной больницы;
- Космонавтам пообещали поднять зарплаты;
- Армия Мьянмы открыла огонь по врачам, протестующим против военного переворота;
- В Риме на акцию протеста вышло около тысячи сотрудников Alitalia.

 

Смотрите онлайн Константин Сёмин Байден шарахнул. Космонавты получат. Скорая медицинская лошадь. Галопом по Европам (15 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу