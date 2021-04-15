Шоу с Дмитрием Спиваком "Рыбный день" - смотрите каждый четверг в 19:20​​.

Все мы знаем, что рыба гниет с головы, однако мы начинаем ее чистить с хвоста. Путь к осознанию и пониманию процессов нашей украинской политики будет лежать через нашу политическую кухню.

Смотрите онлайн Перший Незалежний Шоу "Рыбный день" с Дмитрием Спиваком (15 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.