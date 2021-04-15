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Перший Незалежний. Шоу "Рыбный день" с Дмитрием Спиваком 15.04.2021

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Перший Незалежний 15.04.2021. Шоу "Рыбный день" с Дмитрием Спиваком
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Перший Незалежний - Шоу "Рыбный день" с Дмитрием Спиваком (15 Апреля 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 15 Апреля 2021

Шоу с Дмитрием Спиваком "Рыбный день" - смотрите каждый четверг в 19:20​​.
Все мы знаем, что рыба гниет с головы, однако мы начинаем ее чистить с хвоста. Путь к осознанию и пониманию процессов нашей украинской политики будет лежать через нашу политическую кухню.

 

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