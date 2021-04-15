Вилка для Байдена. Когда с ним встретится Путин? Геворг Мирзаян

В начале апреля Вильнюсский институт политического анализа опубликовал данные опроса среди жителей Литвы, где им предлагалось не выбрать какой-то из вариантов уже сформулированных ответов, а высказать полностью свое мнение. Результаты шокировали авторов: кажется, прозападная и антироссийская риторика в стране не принесла нужных плодов. Ответы стали настолько неожиданными, что исследователи назвали результаты настоящим подарком кремлевской пропаганде.

Смотрите онлайн Политическая Россия Авторы опроса в Литве в шоке от результатов: «подарок кремлевской пропаганде» (15 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.