«Если Навальный умрет, мир будет в бешенстве». Чем правозащитники могут помочь оппозиционеру

США ввели санкции против России. Приговор Соболь. Россияне не могут вернуться из Турции

«Это сильные и серьезные санкции»: как новые ограничения США ударят по российской экономике

«Какой позор и стыд». Любови Соболь вынесли приговор за «проникновение» к «отравителю Навального»

Россия приостановила авиасообщение с Турцией до 1 июня. Решение о введении ограничений принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Туроператоры могут получить государственные субсидии на рейсы для вывоза туристов, а возращением людей, которые путешествовали самостоятельно, должен заняться МИД. Как россиянам возвращаться домой из-за ограничения перелетов в Турцию?

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Санкции США против РФ: реакция, вызов послов, последствия. Проблемы туристов, застрявших в Турции (15 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.