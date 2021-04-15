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Дождь. Санкции США против РФ: реакция, вызов послов, последствия. Проблемы туристов, застрявших в Турции 15.04.2021

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Телеканал Дождь 15.04.2021. Санкции США против РФ: реакция, вызов послов, последствия. Проблемы туристов, застрявших в Турции
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Телеканал Дождь - Санкции США против РФ: реакция, вызов послов, последствия. Проблемы туристов, застрявших в Турции (15 Апреля 2021)

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Опубликовано: 15 Апреля 2021

Россия приостановила авиасообщение с Турцией до 1 июня. Решение о введении ограничений принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Туроператоры могут получить государственные субсидии на рейсы для вывоза туристов, а возращением людей, которые путешествовали самостоятельно, должен заняться МИД. Как россиянам возвращаться домой из-за ограничения перелетов в Турцию?

 

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