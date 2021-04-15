Только кому-то вдруг показалось, что наступило время оттепели, как американские ястребы быстренько это перечеркнули. С внезапно проснувшимся чувством миролюбия Байдену сообщили, что не время Брежнева нынче, не время говорить о разрядке. Чтобы не показалось мало, против РФ ввели новые санкции, а на закуску Джозеф ввел и чрезвычайное положение в США из-за необычайной и экстраординарной угрозы нацбезопасности, внешней политике и экономике Америки.

Смотрите онлайн Вечер с Владимиром Соловьевым (15 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.