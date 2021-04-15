Свержение власти в КПРФ. Зюганов прокомментировал ЗАГОВОР против себя

Тревожная новость с фронта: в Донбасс прибыла военная техника и солдаты НАТО

Посла США вызвали в МИД на «тяжелый разговор» после новых санкций

Мы в эфире! В студии - Стас Натанзон.

Президент США Джо Байден ввел режим ЧС из-за России. В связи с этим он в 23:30 по московскому времени сделает заявление, за чем мы будем следить в прямом эфире. Обсуждаем последние новости российско-американских отношений в нашем стриме.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Срочно! Байден ввел режим ЧС из-за России. Жесткий ответ Москвы. Спецвыпуск (15 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.