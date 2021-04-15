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Соловьёв LIVE. Срочно! Байден ввел режим ЧС из-за России. Жесткий ответ Москвы. Спецвыпуск 15.04.2021

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Соловьёв LIVE 15.04.2021. Срочно! Байден ввел режим ЧС из-за России. Жесткий ответ Москвы. Спецвыпуск
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Соловьёв LIVE - Срочно! Байден ввел режим ЧС из-за России. Жесткий ответ Москвы. Спецвыпуск (15 Апреля 2021)

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Опубликовано: 15 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Мы в эфире! В студии - Стас Натанзон.

 

Президент США Джо Байден ввел режим ЧС из-за России. В связи с этим он в 23:30 по московскому времени сделает заявление, за чем мы будем следить в прямом эфире. Обсуждаем последние новости российско-американских отношений в нашем стриме.

 

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