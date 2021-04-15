Соловьёв LIVE - Срочно! Байден ввел режим ЧС из-за России. Жесткий ответ Москвы. Спецвыпуск (15 Апреля 2021)
Опубликовано: 15 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Срочно! США высылают российских дипломатов. Новые санкции США против РФ. Брифинг Марии Захаровой
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Мы в эфире! В студии - Стас Натанзон.
Президент США Джо Байден ввел режим ЧС из-за России. В связи с этим он в 23:30 по московскому времени сделает заявление, за чем мы будем следить в прямом эфире. Обсуждаем последние новости российско-американских отношений в нашем стриме.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Срочно! Байден ввел режим ЧС из-за России. Жесткий ответ Москвы. Спецвыпуск (15 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.