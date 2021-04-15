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Политическая Россия. Двойная игра Эрдогана не прошла даром: Турция умоляет Путина вернуть туристов 15.04.2021

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Политическая Россия 15.04.2021. Двойная игра Эрдогана не прошла даром: Турция умоляет Путина вернуть туристов
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Политическая Россия - Двойная игра Эрдогана не прошла даром: Турция умоляет Путина вернуть туристов (15 Апреля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 15 Апреля 2021

Турция не поддерживает ни одну из сторон в кризисе между РФ и Украиной, но готова оказать поддержку дипломатическим усилиям по его урегулированию, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. 

 

"Сейчас есть проблемы в Донбассе, однако есть Минские договоренности. Мы предлагаем сторонам решить эту проблему мирно и дипломатическим путем. Турция поддерживает территориальную целостность любой страны - Украины, России и всех остальных. И отношения мы строим и с Россией, и с Украиной. Наши отношения между каждой из стран не должны влиять на отношения с другими странами. В недопонимании между Украиной и Россией мы не поддерживаем какую-то сторону", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV. 

 

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