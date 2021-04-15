Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Время в 21:00 15.04.2021

  1. Главная
  2. Первый
  3. Время в 21:00
Время в 21:00 15.04.2021
15.04.2021 14.04.2021 13.04.2021 12.04.2021 11.04.2021 10.04.2021 09.04.2021 08.04.2021 07.04.2021 06.04.2021
Еще

Время в 21:00 (15 Апреля 2021)

12 просмотров
1
0
Поделиться
Время в 21:00
Время в 21:00
Подписаться

Опубликовано: 15 Апреля 2021

Смотрите в этом выпуске: большой разговор у президента о том, как убрать лишнюю бумажную волокиту и сделать жизнь людей проще; новые американские санкции против России, на Смоленскую площадь вызван американский посол; вступили в силу ограничения на полеты в Турцию и Танзанию, где тысячи наших туристов; на Западе продолжаются попытки очернить российскую вакцину "Спутник V"; вынесен приговор рэп-исполнителю, который сбил пешеходов в центре Москвы; а в Крыму пятиклассник едва не задавил велосипедиста; в Японии стартовал командный Чемпионат мира по фигурному катанию.

 

Смотрите онлайн Время в 21:00 (15 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу