Смотрите в этом выпуске: большой разговор у президента о том, как убрать лишнюю бумажную волокиту и сделать жизнь людей проще; новые американские санкции против России, на Смоленскую площадь вызван американский посол; вступили в силу ограничения на полеты в Турцию и Танзанию, где тысячи наших туристов; на Западе продолжаются попытки очернить российскую вакцину "Спутник V"; вынесен приговор рэп-исполнителю, который сбил пешеходов в центре Москвы; а в Крыму пятиклассник едва не задавил велосипедиста; в Японии стартовал командный Чемпионат мира по фигурному катанию.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (15 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.