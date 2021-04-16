Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Формула смысла 16.04.2021

  1. Главная
  2. Вести FM
  3. Формула смысла
Формула смысла с Дмитрием Куликовым 16.04.2021
16.04.2021 12.04.2021 09.04.2021 05.04.2021 02.04.2021 29.03.2021 26.03.2021 22.03.2021 19.03.2021 15.03.2021
Еще

Формула смысла с Дмитрием Куликовым (16 Апреля 2021)

49 просмотров
2
0
Поделиться
Формула смысла
Формула смысла
Подписаться

Опубликовано: 16 Апреля 2021

Ведущие: Ольга Подолян, Дмитрий Куликов

Формула смысла (16.04.2021)
 

Мир сошел с ума? Возможно... Но даже самым безумным событиям и явлениям найдётся разумное объяснение. Смысл есть, его не может не быть. Новое прочтение знакомых сюжетов. Трактовки. Интерпретации. Толкования. Что происходит и как это понимать?! Утреннее шоу ""Формула смысла"" с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.

Смотрите онлайн Формула смысла с Дмитрием Куликовым (16 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу