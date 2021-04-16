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Соловьёв LIVE. Ошеломляющая речь Байдена, посвященная России 16.04.2021

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Соловьёв LIVE 16.04.2021. Ошеломляющая речь Байдена, посвященная России
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Соловьёв LIVE - Ошеломляющая речь Байдена, посвященная России (16 Апреля 2021)

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Опубликовано: 16 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Президент США Джо Байден выступил с речью, посвященной России. Американский лидер заявил, что намерен ответственно подходить к отношениям с Москвой и выразил уверенность, что обе стороны могут вместе заниматься глобальными проблемами.

 

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