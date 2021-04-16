Тревожная новость с фронта: в Донбасс прибыла военная техника и солдаты НАТО

Посла США вызвали в МИД на «тяжелый разговор» после новых санкций

Президент США Джо Байден выступил с речью, посвященной России. Американский лидер заявил, что намерен ответственно подходить к отношениям с Москвой и выразил уверенность, что обе стороны могут вместе заниматься глобальными проблемами.

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