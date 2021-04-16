Соловьёв LIVE - Что США хотят от России? Яков Кедми о заявлении Байдена и главном страхе американцев (16 Апреля 2021)
Опубликовано: 16 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Срочно! США высылают российских дипломатов. Новые санкции США против РФ. Брифинг Марии Захаровой
Еще
Президент США Джо Байден рассказал, в каких сферах Вашингтон и Москва могут вести совместную работу. Об этом он сообщил во время выступления с речью, посвященной американской политике в отношении России.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Что США хотят от России? Яков Кедми о заявлении Байдена и главном страхе американцев (16 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.