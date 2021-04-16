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Соловьёв LIVE. Что США хотят от России? Яков Кедми о заявлении Байдена и главном страхе американцев 16.04.2021

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Соловьёв LIVE 16.04.2021. Что США хотят от России? Яков Кедми о заявлении Байдена и главном страхе американцев
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Соловьёв LIVE - Что США хотят от России? Яков Кедми о заявлении Байдена и главном страхе американцев (16 Апреля 2021)

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Опубликовано: 16 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Президент США Джо Байден рассказал, в каких сферах Вашингтон и Москва могут вести совместную работу. Об этом он сообщил во время выступления с речью, посвященной американской политике в отношении России.

 

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