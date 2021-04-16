Посла США вызвали в МИД на «тяжелый разговор» после новых санкций

Президент США Джо Байден рассказал, в каких сферах Вашингтон и Москва могут вести совместную работу. Об этом он сообщил во время выступления с речью, посвященной американской политике в отношении России.

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