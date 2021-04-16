Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Николай Стариков. Война на Донбассе, США, Киев и переговоры 16.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Николай Стариков
Николай Стариков 16.04.2021. Война на Донбассе, США, Киев и переговоры
16.04.2021 15.04.2021 14.04.2021 13.04.2021 12.04.2021 11.04.2021 10.04.2021 09.04.2021 08.04.2021 07.04.2021
Еще

Николай Стариков - Война на Донбассе, США, Киев и переговоры (16 Апреля 2021)

22 просмотров
1
0
Поделиться
Николай Стариков
Николай Стариков
Подписаться

Опубликовано: 16 Апреля 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», речь зашла о готовящейся Украиной и США войне на Донбассе. Пока Россия делает всё, чтобы предотвратить возможный военный конфликт у своих границ, Киев пытается подороже продать себя американцам. Смогут ли Байден и Путин достичь компромисса на грядущих переговорах? Обсудили это в новом выпуске видеоблога.

 

- Конфликт на Донбассе: с кем договариваться, с партнёрами или противниками?
- О готовности Украины разместить американские ЗРК на своей территории 
- Какова цель заявлений России о возможной войне на Донбассе?

 

Смотрите онлайн Николай Стариков Война на Донбассе, США, Киев и переговоры (16 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу