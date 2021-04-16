Николай Стариков - Война на Донбассе, США, Киев и переговоры (16 Апреля 2021)
Опубликовано: 16 Апреля 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», речь зашла о готовящейся Украиной и США войне на Донбассе. Пока Россия делает всё, чтобы предотвратить возможный военный конфликт у своих границ, Киев пытается подороже продать себя американцам. Смогут ли Байден и Путин достичь компромисса на грядущих переговорах? Обсудили это в новом выпуске видеоблога.
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