В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», речь зашла о готовящейся Украиной и США войне на Донбассе. Пока Россия делает всё, чтобы предотвратить возможный военный конфликт у своих границ, Киев пытается подороже продать себя американцам. Смогут ли Байден и Путин достичь компромисса на грядущих переговорах? Обсудили это в новом выпуске видеоблога.

- Конфликт на Донбассе: с кем договариваться, с партнёрами или противниками?

- О готовности Украины разместить американские ЗРК на своей территории

- Какова цель заявлений России о возможной войне на Донбассе?

Смотрите онлайн Николай Стариков Война на Донбассе, США, Киев и переговоры (16 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.