Открытый эфир. Кто создает нацистов на Украине и будет ли война в Донбассе 08.04.2021

- Армия США на Украине: публицист Владислав Шурыгин получил информацию под грифом «секретно» от своих источников: США намерены разместить как минимум три военные базы на территории Незалежной, а Киев в срочном порядке готов принять закон, который позволит дислоцировать американских солдат и вооружения теперь уже на законных основаниях.

- Войска НАТО все ближе: зачем Лондон отправил на Украину британский спецназ, и что делают в Рубежном и Северодонецке военные из Польши.

- Увидеть Париж и заключить «сделку века»: зачем Владимир Зеленский собирается на встречу с президентом Эмманюэлем Макроном?

- Детские теракты: эстонская полиция безопасности «накрыла» неонацистскую группировку. Но главарь остался на свободе.

- Стратегический договор с Токио: 80 лет назад в Москве был подписан советско-японский пакт о нейтралитете. Как советское руководство сумело договориться с одним из главных союзников Германии за спиной Берлина?

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