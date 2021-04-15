Между тем с Наталией Метлиной

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«Железных бойцов» в российской армии станет больше: в рамках проверки выполнения гособоронзаказа министр обороны России Сергей Шойгу осмотрел производство и образцы робототехнических комплексов линейки «Уран». В ближайшее время в Сухопутных войсках должно появиться первое подразделение наземных беспилотных ударных роботов.

Биоподобные механические «рыбы» и «мухи»-диверсанты, роботы-контрразведчики: что из этого уже внедряется в «боевые порядки» российской армии? От научных открытий до опытных образцов: чем займется новый научно-производственный центр «Кулибин»? И где и как создают оружие будущего?

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