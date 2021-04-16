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Дождь. Осторожно, дети. Как Кремль защищает «правильную» молодежь от «неправильной» 16.04.2021

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Телеканал Дождь 16.04.2021. Осторожно, дети. Как Кремль защищает «правильную» молодежь от «неправильной»
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Телеканал Дождь - Осторожно, дети. Как Кремль защищает «правильную» молодежь от «неправильной» (16 Апреля 2021)

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Опубликовано: 16 Апреля 2021

В новой колонке Юлия Таратута разбирает обыски в офисе студенческого медиа DOXA и последовавшие за ними задержания четырех сотрудников редакции. Зачем власти понадобилась громить небольшое медиа о молодежи и для молодежи, и как это все увязывается с новой стратегии Путина в отношении подрастающего поколения? Как молодежная политика изменилась со времен, когда за нее отвечал Владислав Сурков, и почему сегодня Кремлю так важно разделить молодежь на «правильную» и «неправильную»?

 

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