«Байден загоняет Путина в ловушку»: почему у России нет хорошего ответа на санкции США

В новой колонке Юлия Таратута разбирает обыски в офисе студенческого медиа DOXA и последовавшие за ними задержания четырех сотрудников редакции. Зачем власти понадобилась громить небольшое медиа о молодежи и для молодежи, и как это все увязывается с новой стратегии Путина в отношении подрастающего поколения? Как молодежная политика изменилась со времен, когда за нее отвечал Владислав Сурков, и почему сегодня Кремлю так важно разделить молодежь на «правильную» и «неправильную»?

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Осторожно, дети. Как Кремль защищает «правильную» молодежь от «неправильной» (16 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.