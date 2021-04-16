Зачем Байден обратился к Путину с предложением о встрече? Что позитивного может нам предложить Америка? Гость – израильский политолог, экс-руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

Начиная от таких проблем, как иранское ядерное оружие, Сирия, другие мировые конфликты, США пришли к выводу, что пора выяснить, где и что они могут сделать, рассуждает эксперт. И на это, по словам Кедми, и рассчитывало российское руководство и российский МИД, когда они снисходительно отнеслись к хамской выходке Байдена, решив, что не надо действий, которые обострят ситуацию, мы посмотрим, как США будут действовать дальше.

"И это сработало: США готовы идти на обсуждение всех проблем с Россией, это не значит, что они готовы идти на встречу России, но это первый и необходимый шаг в развитии международных отношений ― сидя друг напротив друга, выложить на стол основные проблемы, выслушать и высказать свою точку зрения. Я думаю, это шаг конструктивный полезный и пойдет на пользу всем", ― отмечает Кедми.

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