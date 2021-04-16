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Навальный LIVE. Терпение россиян на прожиточном минимуме 16.04.2021

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Алексей Навальный LIVE 16.04.2021. Терпение россиян на прожиточном минимуме
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Алексей Навальный LIVE - Терпение россиян на прожиточном минимуме (16 Апреля 2021)

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Опубликовано: 16 Апреля 2021

Ведущие: Алексей Навальный

Экономическая ситуация в стране остается одной из самых болезненных тем для большинства россиян. Прожиточный минимум в одиннадцать с половиной тысяч рублей, растущая из года в год бедность и падающие доходы населения на фоне роста цен на продукты и стремительно богатеющих чиновников и олигархов.

 

20 лет правления Путина запомнятся невероятным уровнем коррупции, разрушением института власти и полной потерей веры россиян в свое будущее.

 

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