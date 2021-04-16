Очередная зрада настигла цеевропейских любителей дискурса «Байден прийдэ, порядок наведэ», в который раз закатывавших глаза в чаянии помощи США против клятых москалей. Ввод двух американских эсминцев в Чёрное море отменён – сообщил российским журналистам источник в МИД Турции. На укросайтах – срочное массовое переобувание в стиле «Байден запугал Путина по телефону, а потому эсминцы не понадобились».

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