Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. Знову ЗРАДА: США передумали вводить эсминцы в Чёрное море 16.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 16.04.2021. Знову ЗРАДА: США передумали вводить эсминцы в Чёрное море
16.04.2021 16.04.2021 15.04.2021 15.04.2021 15.04.2021 15.04.2021 14.04.2021 14.04.2021 14.04.2021 14.04.2021
Еще

Политическая Россия - Знову ЗРАДА: США передумали вводить эсминцы в Чёрное море (16 Апреля 2021)

18 просмотров
1
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 16 Апреля 2021

Очередная зрада настигла цеевропейских любителей дискурса «Байден прийдэ, порядок наведэ», в который раз закатывавших глаза в чаянии помощи США против клятых москалей. Ввод двух американских эсминцев в Чёрное море отменён – сообщил российским журналистам источник в МИД Турции. На укросайтах – срочное массовое переобувание в стиле «Байден запугал Путина по телефону, а потому эсминцы не понадобились».

 

Смотрите онлайн Политическая Россия Знову ЗРАДА: США передумали вводить эсминцы в Чёрное море (16 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу