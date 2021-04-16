«Байден загоняет Путина в ловушку»: почему у России нет хорошего ответа на санкции США

15 апреля президент США Джо Байден выступил с официальным заявлением после введения новых санкций против России. По его словам, решение о введении новых мер было принято, потому что США пришли к выводу, что Кремль вмешивался в американские выборы. Байден также рассказал, что США хотят стабильных и предсказуемых отношений, но если Россия продолжит вмешиваться в демократические процессы и затрагивать американские интересы, США будут отвечать.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позитивно оценил речь американского лидера США Джо Байдена, в которой, как считает Кремль, проявилось совпадение точек зрения двух президентов.

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