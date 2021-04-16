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Дождь. Заявление Байдена по санкциям против России. Утечка данных с сайта о митинге в поддержку Навального 16.04.2021

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Телеканал Дождь 16.04.2021. Заявление Байдена по санкциям против России. Утечка данных с сайта о митинге в поддержку Навального
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Телеканал Дождь - Заявление Байдена по санкциям против России. Утечка данных с сайта о митинге в поддержку Навального (16 Апреля 2021)

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Опубликовано: 16 Апреля 2021

15 апреля президент США Джо Байден выступил с официальным заявлением после введения новых санкций против России. По его словам, решение о введении новых мер было принято, потому что США пришли к выводу, что Кремль вмешивался в американские выборы. Байден также рассказал, что США хотят стабильных и предсказуемых отношений, но если Россия продолжит вмешиваться в демократические процессы и затрагивать американские интересы, США будут отвечать.


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позитивно оценил речь американского лидера США Джо Байдена, в которой, как считает Кремль, проявилось совпадение точек зрения двух президентов. 

 

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