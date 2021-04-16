Почему Россияне раскупили путевки в Турцию несмотря на опасность пандемии? Согласятся ли туристы поменять Анталию на отечественные курорты? Специфика сервиса, люди тебя прямо ненавидят. И почему цены на внутренний туризм растут быстрее показателей по коронавирусу? Мы отталкиваем наших граждан от туристических объектов и курортов.

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