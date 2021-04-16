«Байден загоняет Путина в ловушку»: почему у России нет хорошего ответа на санкции США

Заявление Байдена по санкциям против России. Утечка данных с сайта о митинге в поддержку Навального

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. С 14 июня американским компаниям запрещено приобретать на первичном рынке напрямую новые российские гособлигации, выпущенные Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния. Также США ввели санкции против 32 российских юридических и физических лиц, и объявили о высылке 10 российских дипломатов.

15 апреля президент Байден выступил с официальным заявлением после введения новых санкций. Он отметил, что решение о введении новых мер было принято, потому что США пришли к выводу, что Кремль вмешивался в президентские выборы, а также рассказал, что США хотят стабильных и предсказуемых отношений.

Пресс‑секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что новые санкции не влияют на макроэкономическую стабильность.

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