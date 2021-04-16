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Дождь. Как Байден сделал подарок Путину и почему нет санкций из-за Донбасса и Навального 16.04.2021

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Телеканал Дождь 16.04.2021. Как Байден сделал подарок Путину и почему нет санкций из-за Донбасса и Навального
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Телеканал Дождь - Как Байден сделал подарок Путину и почему нет санкций из-за Донбасса и Навального (16 Апреля 2021)

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Опубликовано: 16 Апреля 2021

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. С 14 июня американским компаниям запрещено приобретать на первичном рынке напрямую новые российские гособлигации, выпущенные Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния. Также США ввели санкции против 32 российских юридических и физических лиц, и объявили о высылке 10 российских дипломатов.

 

15 апреля президент Байден выступил с официальным заявлением после введения новых санкций. Он отметил, что решение о введении новых мер было принято, потому что США пришли к выводу, что Кремль вмешивался в президентские выборы, а также рассказал, что США хотят стабильных и предсказуемых отношений.

 

Пресс‑секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что новые санкции не влияют на макроэкономическую стабильность.

 

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