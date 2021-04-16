НАШ - Марафон. Зеленский говорит с Макроном и Меркель. Байден не обостряет отношения с РФ. Крюкова, Шуфрич (16 Апреля 2021)
Опубликовано: 16 Апреля 2021
"Смотрящие" с Полуевым и Степанец. Ольга Голубовская про пост-ковидный синдром, ПЦР-тесты и противовирусные препараты
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В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.
Обговорювані теми:
— Поїздка Зеленського до Парижу. Тристоронні переговори. Міжнародна реакція на ескалацію
— США не стали загострювати ситуацію з РФ
— "Особливий режим" в Україні та жорсткі обмеження в Києві на свята
— Пфайзер в Україні. Вакцинація. Експеримент з масової вакцинації на Західній Україні
— Справа судді Чауса
— 6 років з дня вбивства Олеся Бузини
Гості студії:
I ЧАСТИНА
— Тетяна Плачкова, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
— Людмила Марченко, народний депутат України, "Слуга народу"
— Анна Скороход, народний депутат України, група "За майбутнє"
— Ігор Попов, народний депутат VIII скл., експерт Українського інституту майбутнього
II ЧАСТИНА
— Нестор Шуфрич, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
— Ольга Василевська-Смаглюк, народний депутат, фракція «Слуга народу».
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