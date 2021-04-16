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НАШ. Марафон. Зеленский говорит с Макроном и Меркель. Байден не обостряет отношения с РФ. Крюкова, Шуфрич 16.04.2021

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НАШ 16.04.2021. Марафон. Зеленский говорит с Макроном и Меркель. Байден не обостряет отношения с РФ. Крюкова, Шуфрич
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НАШ - Марафон. Зеленский говорит с Макроном и Меркель. Байден не обостряет отношения с РФ. Крюкова, Шуфрич (16 Апреля 2021)

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Опубликовано: 16 Апреля 2021

В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:
— Поїздка Зеленського до Парижу. Тристоронні переговори. Міжнародна реакція на ескалацію
— США не стали загострювати ситуацію з РФ
— "Особливий режим" в Україні та жорсткі обмеження в Києві на свята
— Пфайзер в Україні. Вакцинація. Експеримент з масової вакцинації на Західній Україні
— Справа судді Чауса
— 6 років з дня вбивства Олеся Бузини

 

Гості студії:
I ЧАСТИНА
— Тетяна Плачкова,  народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"  
— Людмила Марченко, народний депутат України, "Слуга народу"   
— Анна Скороход, народний депутат України,  група "За майбутнє"  
— Ігор Попов, народний депутат VIII скл., експерт Українського інституту майбутнього 

 

II ЧАСТИНА
— Нестор Шуфрич, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
— Ольга Василевська-Смаглюк, народний депутат, фракція «Слуга народу».

 

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Зеленский говорит с Макроном и Меркель. Байден не обостряет отношения с РФ. Крюкова, Шуфрич (16 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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