Марафон. Встречи Зеленского и Меркель с Макроном VS Байден и Путин. Эскалация. Балашов

"Смотрящие" с Полуевым и Степанец. Ольга Голубовская про пост-ковидный синдром, ПЦР-тесты и противовирусные препараты

В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:

— Поїздка Зеленського до Парижу. Тристоронні переговори. Міжнародна реакція на ескалацію

— США не стали загострювати ситуацію з РФ

— "Особливий режим" в Україні та жорсткі обмеження в Києві на свята

— Пфайзер в Україні. Вакцинація. Експеримент з масової вакцинації на Західній Україні

— Справа судді Чауса

— 6 років з дня вбивства Олеся Бузини

Гості студії:

I ЧАСТИНА

— Тетяна Плачкова, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"

— Людмила Марченко, народний депутат України, "Слуга народу"

— Анна Скороход, народний депутат України, група "За майбутнє"

— Ігор Попов, народний депутат VIII скл., експерт Українського інституту майбутнього

II ЧАСТИНА

— Нестор Шуфрич, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"

— Ольга Василевська-Смаглюк, народний депутат, фракція «Слуга народу».

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Зеленский говорит с Макроном и Меркель. Байден не обостряет отношения с РФ. Крюкова, Шуфрич (16 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.