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В центре событий 16.04.2021

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В центре событий с Анной Прохоровой 16.04.2021
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В центре событий с Анной Прохоровой (16 Апреля 2021)

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Опубликовано: 16 Апреля 2021

Ведущие: Анна Прохорова

Россия с четверга ограничила авиасообщение с Турцией и закрыла его с Танзанией. Сохранение здоровья Российских граждан это приоритет властей, а в той же Турции при населении в 80 миллионов в среду свыше 62 тысяч новых заболевших. Те, кто запланировал отдых у океана или на Турецком берегу, теперь вынуждены пересматривать свои планы, а таких свыше 500 тысяч. Безусловно жалко, но ведь очевидно, что в условиях пандемии планирование зарубежных путешествий вещь крайне неблагодарная.

 

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