Россия с четверга ограничила авиасообщение с Турцией и закрыла его с Танзанией. Сохранение здоровья Российских граждан это приоритет властей, а в той же Турции при населении в 80 миллионов в среду свыше 62 тысяч новых заболевших. Те, кто запланировал отдых у океана или на Турецком берегу, теперь вынуждены пересматривать свои планы, а таких свыше 500 тысяч. Безусловно жалко, но ведь очевидно, что в условиях пандемии планирование зарубежных путешествий вещь крайне неблагодарная.

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